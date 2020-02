Cyriel Dessers maakte deze winter geen transfer, maar: "Hopelijk binnenkort opnieuw zo'n kans"

Dit weekend speelde Cyriel Dessers met Heracles tegen het Willem II van Mike Tresor Ndayishimiye. Willem II won met 1-0 dankzij een doelpunt van Holmen. Cyriel Dessers kon voorlopig nog niet scoren in 2020.

Cyriel Dessers stond in de basis bij Heracles en hij speelde de hele wedstrijd. Toch kon hij opnieuw niet scoren. In de eerste seizoenshelft scoorde hij 12 keer, maar in 2020 lukte het nog niet. De Belgische aanvaller stond de voorbije weken in de belangstelling van enkele ploegen, maar een transfer kwam er niet.

"Ik heb geleerd dat je in het voetbal vooral vooruit moet kijken en het is een goede les. Het zit opnieuw goed in mijn hoofd. Hopelijk krijg ik in de toekomst nog eens zo'n kans. Als ik op niveau blijf presteren, kan ik in de zomer misschien wel een mooie stap maken in mijn carrière", aldus Dessers in Het Nieuwsblad.