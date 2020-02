Beerschot-aanvoerder acht nietigverklaring realistisch: "Als zelfs scheidsrechtersbazen uitleggen dat het niet kan..."

Er is nog maar net een finaal oordeel gegeven over OHL-Union of er zal alweer een uitspraak moeten komen voor de groene tafel in 1B. Beerschot besloot immers om de nietigverklaring te vragen van de wedstrijd in Virton nadat het Referee Department aangaf dat het enige doelpunt niet had mogen tellen.

Dit omdat de scheidsrechter met zijn spuitbus de lijn nog aan het trekken was op de plek waar de vrije trap die hieraan vooraf ging moest genomen worden. Zeer uitzonderlijk om zo een nederlaag te moeten incasseren. "Ik heb meteen de groep toegesproken", zegt Beerschot-aanvoerder Mike Vanhamel. "Ik heb gezegd: alles wat we konden controleren, hebben we gedaan." "Als je met een 0-0 vertrekt uit Virton, heb je uiteindelijk een goede match gespeeld. Nu verliezen we door een blunder van een scheidsrechter", blikt de doelman terug op de bewuste fase. "Dat ligt aan ten eerste het feit dat de scheids besluit om niet te fluiten en ten tweede dat de actie hierna buitenspel was, wat ook niet wordt gevlagd." Niet veel opties Beerschot wil dus dat de Geschillencommissie de wedstrijd nietig verklaart. "We gaan kijken wat er gebeurt met de klacht. Als zowel de bond als de scheidsrechtersbazen redelijk snel het gelijk van Beerschot toegeven in die fase, denk ik dat er niet veel opties zijn. Ofwel het doelpunt annuleren om een gelijkspel te krijgen ofwel het herspelen van de wedstrijd." Recht in de schoenen Vanhamel denkt wel dat het zover kan komen en vindt de klacht van Beerschot alleszins terecht. "Als zelfs de bazen van de scheidsrechters uitleggen dat het niet kan, dan zie ik niet in waarom we daar niet verder mee kunnen gaan. Ik denk dat er meerdere clubs zijn voor het minste klacht indienen en daar profijt uit halen. Ik denk dat we wel recht in onze schoenen staan."