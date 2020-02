Zijn de supporters van Manchester United eindelijk verlost van Jesse Lingard? Verschillende clubs melden zich

Jesse Lingard is de laatste maanden niet populair in Manchester. De supporters zijn niet tevreden over de aanvallende middenvelder en zien hem dan ook liever vertrekken. Atlético Madrid en AS Roma zouden interesse tonen.

Lingard moet de laatste weken vooral tevreden zijn met invalbeurten. Echt beslissend kon hij dit seizoen nog niet zijn, want sinds het begin van 2019 wist hij nog niet te scoren en ook geen assists te geven in de Premier League. Hij scoorde wel tegen Tranmere Rovers in de FA Cup en tegen Astana in de Europa League.

Geen fabelachtige statistieken dus en de supporters van Manchester United zijn dan ook niet tevreden over de aanvallende middenvelder. Lingard speelt al sinds de jeugd bij de Engelse topclub, maar nu lijkt hij dus toch op weg naar de uitgang.

In andere landen is Lingard wel populair. Zo zouden Atlético Madrid en AS Roma Lingard weg willen halen in de zomer. Volgens ESPN moet Lingard wel zelf nog beslissen of hij Manchester United verlaat.