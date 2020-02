Ex-speler KV Mechelen en Standard gratis op te pikken: contract bij Fulham ontbonden

Ibrahima Cissé speelt niet langer bij Fulham. Zijn contract bij de Engelse tweedeklasser is ontbonden. Cissé was een Belgisch belofte-international en hij speelde in het verleden bij KV Mechelen en Standard.

Cissé begon bij de jeugd van Standard, maar daar kan hij zich niet in de eerste ploeg knokken. Hij trok uiteindelijk naar KV Mechelen en daar werd hij een sterkhouder Standard haalde hem na twee seizoenen terug, maar ook nu kon hij daar niet echt een basisspeler worden. Ibrahima Cissé nam in 2017 de beslissing om naar Fulham te trekken. Het zou geen succes worden, want hij zou maar aan 45 speelminuten raken. Nu is zijn contract bij de Engelse tweedeklasser ontbonden, dus hij is gratis op te pikken. Keert hij terug naar de Belgische competitie?