55-voudige Franse international  lacht met Rode Duivels: "Ze willen zo graag de coolste jongens van de klas zijn"

De rivaliteit tussen de Belgische en de Franse nationale ploeg is behoorlijk groot sinds de halve finale op het afgelopen WK. Nu gooide Christophe Dugarry nog wat olie op het vuur.

De 55-voudige ex-international van Les Bleus trok in de Franse talkshow Le Vestiaire stevig van leer tegen de Rode Duivels.

“De Belgen willen zo graag de coolste jongens van de klas zijn. Kevin De Bruyne zegt dat hij Kylian Mbappé niet kent. Eden Hazard traint niet graag. En Thomas Meunier vindt zichzelf een artiest.”

“Het lijkt soms alsof het hen allemaal maar weinig kan schelen. Ik wil het geen arrogantie noemen, maar eerder onverschilligheid.”

Ook Christian Kabasele was te gast in het programma. Hij reageerde meteen: “Ik nodig iedereen uit om naar één van onze trainingen te komen kijken. Dan zul je zien dat we heel gedreven zijn.”