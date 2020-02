🎥 Wereldgoal van zeventienjarige en nummer acht (!) van Haaland volstaan niet voor Borussia Dortmund in Duitse Beker

Borussia Dortmund is er dinsdagavond niet in geslaagd zich te plaatsen voor de kwartfinale van de Duitse Beker. Het verloor met 3-2 van Werder Bremen.

Bij Die Borussen begonnen Axel Witsel en Thorgan Hazard in de basis. Erling Braut Haaland startte andermaal op de bank. Maar halverwege stond Dortmund 2-0 in het krijt en dus kwam de Noorse tienersensatie Hazard aflossen.

Halverwege de tweede helft maakte Haaland de aansluitingstreffer. Doelpunt nummer acht al, nadat hij in de Bundesliga zeven keer raak trof in 136 minuten. Enkele minuten later werd het 3-1 en leek de wedstrijd gespeeld, maar dat was buiten een andere invaller gerekend.

De zeventienjarige Giovanni Reyna scoorde in minuut 78 zijn allereerste doelpunt voor de hoofdmacht van Dortmund. Hij zette een aantal tegenstanders in de wind en krulde de bal heerlijk in de winkelhaak. Hij wordt zo de jongste doelpuntenmaker uit de geschiedenis van de DFB Pokal.

Giovanni Reyna becomes the youngest goalscorer in #DFBPokal history, and it's a strike the American will remember for a long time ✨ pic.twitter.com/YQPLihzq5l — The DFB-Pokal (@DFBPokal_EN) February 4, 2020

Verder dan 3-2 kwamen de bezoekers niet meer. Het bekeravontuur zit er dus op voor Witsel en co. Giovanni is de zoon van Claudio Reyna. Die verzamelde 114 caps voor de Verenigde Staten en was actief op vier WK’s. Hij voetbalde onder meer voor Manchester City en Wolfsburg.