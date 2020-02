Lionel Messi reageert op eerdere uitspraken Eric Abidal: "Hij moet zelf zijn verantwoordelijkheid nemen"

Het draait dit seizoen niet helemaal zoals het zou moeten bij FC Barcelona. Hoewel de prestaties van het team goed te verdedigen zijn (tweede in La Liga en volgende ronde Champions League), is er intern toch de nodige onrust.

Enkele dagen geleden deed sportief directeur Eric Abidal enkele uitspraken over het ontslag van Ernesto Valverde. Abidal vertelde bij Diario Sport: "Heel wat spelers waren niet tevreden met Valverde als coach. Niet iedereen werkte even hard en er waren communicatieproblemen."

Messi is het daar duidelijk niet mee eens. Op Instagram kwam de Argentijnse steraanvaller met een reactie: "Als je in een interview enkel het begrip 'spelers' gebruikt en geen namen geeft dan klopt er iets niet helemaal. Wij (de spelers) zijn verantwoordelijk voor wat er op het veld te zien is en dat was zeker niet altijd goed. Diegenen die boven Valverde stonden, moeten ook zelf in de spiegel durven kijken en zelf hun verantwoordelijkheden nemen."