Antwerp beschouwt eventuele uitschakeling niet als een ramp: "Met Mbokani hadden we meer kans, maar hij is er niet"

Wie anders dan Dieumerci Mbokani redde in de heenmatch de Antwerpse meubelen. Nu moeten zijn ploegmaats het ticket voor de finale afdwingen. Een unieke kans, beseft ook Sven Jaecques, maar de algemeen directeur weigert een eventuele uitschakeling een ramp te noemen.

"Met Mbokani hadden we meer kans, maar hij is er niet", zegt Jaecques over de spitsenkwestie in HLN. "Wat Zinho Gano doet op training en liet zien in de enkele minuten die hij kreeg, daar zijn we tevreden van. Ik wil trouwens benadrukken dat we naast Mbokani en Gano nog een pak aanvallend talent hebben."

Moeten scoren

Dat zal RAFC dan in Kortrijk moeten bewijzen. "We moeten scoren, we gaan scoren. We hebben al Genk en Standard uitgeschakeld, een finale zou dus terecht zijn. Maar hetzelfde geldt voor Kortrijk." Wat als het misloopt? "Een ramp zou dat niet zijn."

Dat is wel erg nuchter. "Je moet het niet dramatiseren, maar we hebben ook geen schrik om te zeggen dat we dan gigantisch ontgoocheld zullen zijn. Al wil ik liever niet aan dat scenario denken."