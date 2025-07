'Megatransfer komt dichterbij voor kampioen Union SG: vliegtuig staat klaar'

Anthony Moris, doelman en kapitein van Union Saint-Gilloise, staat op het punt de club te verlaten. De deal met een club uit Saoedi-Arabië komt steeds dichterbij en er lijkt geen weg meer terug.

Anthony Moris leek op weg naar voetballen in de Champions League met Union SG, maar als er een aanbod komt dat je niet kan weigeren ... dan weiger je niet.

Hoeveel gaat Anthony Moris verdienen in Saoedi-Arabië?

Voor de Luxemburgse doelman is het op zijn 35e nu of nooit als het gaat over nog eens goed cashen. En dat zal hij wel degelijk kunnen doen in Saoedi-Arabië.

De onderhandelingen met Al Khaleej uit Saudi-Arabië over een lucratieve transfer zijn volop aan de gang. Volgens Het Nieuwsblad verlaat de speler woensdag België om naar het land in het Midden-Oosten te vliegen.

Woensdag op vliegtuig

Volgens bronnen kan de doelman tot tien keer meer verdienen dan zijn huidige loon bij Union. Dat zijn deals die je op je 35e niet kan laten liggen en ook Union SG - waar hij nog een jaar contract heeft - wil niet moeilijk doen in het dossier.

De verwachting is dan ook dat deze week alles zal geregeld worden, zodat er dit weekend of maandag een contract worden getekend door Moris. In Saoedi-Arabië zal hij ook meteen medische testen afleggen.