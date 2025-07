Standard of STVV? Burundees international hakt opvallende knoop door over zijn toekomst

Zowel Standard als STVV hadden deze zomer al interesse in de jonge Burundese international Abedi Bigirimana. Nu is echter duidelijk dat hij voor een heel andere optie gaat kiezen in zijn carrière. Het worden de Verenigde Arabische Emiraten, zo blijkt.

Standard Luik kreeg het aanbod om de diensten van een Burundese international te benutten, terwijl ook STVV overwogen heeft om hem te contracteren. Hij zal uiteindelijk in de Verenigde Arabische Emiraten tekenen. Bigirimana niet naar Standard Abedi Bigirimana (23 jaar) had een speler van Standard Luik of Sint-Truiden kunnen worden, maar zal uiteindelijk een contract tekenen in de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens onze informatie is de Burundese international (19 caps, 4 goals) voorgesteld aan het stamnummer 16, dat tijd nam om erover na te denken. Uiteindelijk gingen ze niet in zee met de Burundese international, waarop die zijn blik wilde verruimen. STVV grijpt er ook naast Vervolgens toonde Sint-Truiden interesse om de middenvelder van Police FC, een club uit de Rwandese eerste divisie, te contracteren. Bigirimana ging daar tests afleggen en de speler had dan kunnen tekenen bij Stayen als hij dat had gewild. Maar Abedi Bigirimana heeft uiteindelijk gekozen voor een lucratievere optie. Overtuigd door een interessanter contract in de Emiraten, zou hij volgens onze bronnen een verbintenis aangaan met Sharjah FC, een club uit de gelijknamige stad.