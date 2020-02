Het gaat van kwaad naar erger op Daknam: nu breken ook fans van Lokeren openlijk met bestuur

Sporting Lokeren zit heel diep. De Waaslanders degradeerden vorig seizoen uit 1A, maar dreigen nu zelfs al uit het profvoetbal te donderen. De fans wijzen met beschuldigende vinger naar het bestuur.

En dat doet de Lokerse Supportersfederatie nu ook voor het eerst. Louis De Vries - die de club afgelopen zomer overnam van Roger Lambrecht - wordt met de vinger gewezen. Al lijkt de schade niet onherstelbaar.

Normaal gezien stond er vanavond een onderhoud tussen beide partijen op het programma. De fans van Lokeren besloten echter niet op te dagen. "Ons vertrouwen naar het bestuur is momenteel weg", klinkt het in een open brief.

"Als groep zijn we goed geplaatst om dit vanuit verschillende groepen te ontvangen", klinkt het verder. "Niet alleen de supporters, maar ook zakenpartners en mensen van de jeugdwerking hebben hetzelfde gevoel."

We hebben een pak vragen naar het bestuur toe, maar eigenlijk brandt er maar eentje op onze lippen: "Hoe gaan jullie het vertrouwen opnieuw opbouwen?

