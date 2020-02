Bernd Storck zet zijn kapitein uit de A-kern

Bernd Storck heeft sinds zijn komst naar Cercle Brugge heel de kleedkamer opgekuist. Maar nu heeft hij toch een opvallend slachtoffer gemaakt: kapitein Jérémy Taravel moest naar de B-kern.

Taravel komt wel al maanden niet meer in het stuk voor, aangezien hij nog steeds revalideert van een rugblessure. Hij speelde voor het laatst in november 2019. Opvallend toch dat Storck hem uit de kleedkamer zet. De Fransman heeft nog een contract tot juni 2021.

Storck wil er wel nog alles aan doen om in 1A te blijven. “Ik heb nu eindelijk de kern die ik wil en we zijn sterker. We kunnen de degradatie nog ontlopen, maar dan moeten we zaterdag winnen tegen Mechelen. Dat wordt onze allerlaatste kans", zei hij op zijn persconferentie.