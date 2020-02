OFFICIEEL: Cercle Brugge blijft niet bij de pakken zitten en strikt nieuwe doelman

Voor Cercle Brugge lijken de kaarten geschud te zijn. Behoudens een klein mirakel zakt groen-zwart op het einde van het seizoen naar 1B. De Vereniging kan dus al aan de toekomst beginnen denken.

In die optiek kunnen we ook de aanwerving van een nieuwe doelman zien. Warleson Steilon Oliveira heeft een contract voor anderhalf seizoen getekend in Jan Breydel. De 23-jarige Braziliaan was al een maand op proef nadat zijn contract bij Club Athletico Paranaense afliep en heeft nu dus de Brugse directie klaarblijkelijk kunnen overtuigen.

Toekomstmuziek

Ook Bernd Storck gelooft in zijn kwaliteiten: “Warleson is een zeer interessante jongen voor de toekomst. Hij is heel leergierig en hij past zich goed aan. We zijn overtuigd van zijn mogelijkheden maar de komende weken zal hij vooral ervaring opbouwen bij onze beloftenploeg", klinkt het op de webstek van Cercle.