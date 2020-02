Coucke voelt zich in 't zak gezet: zijn dit de lijken die uit de kast vielen?

De eerste reactie van Marc Coucke nadat hij te horen kreeg van het gerechtelijk onderzoek naar de verkoop van de club was dat hij zich onrecht aangedaan voelde? Hoezo onrecht? Hij moest 11 miljoen euro minder betalen dan Paul Gheysens aanbood? Wel, dat ging niet echt zo...

Toen Coucke zijn bod moest verhogen, was Gheysens door de aandeelhouders allang buitenspel gezet, weet Het Nieuwsblad. Die wilden niet met hem in zee na de ruzies over het Eurostadion. Coucke moest dus vijf miljoen extra op tafel leggen (van 75 naar 80 miljoen) zonder dat er een valabel tegenbod was.

Daarnaast sprak de nieuwe voorzitter al dikwijls over de lijken die uit de kast vielen. Daarmee doelde hij op bepaalde transfers uit het verleden die met (omstreden) managers werden afgewerkt. Daarbij zouden speciale financiële constructies opgezet zijn, mogelijk om verborgen geldstromen te verhullen.

Herman Van Holsbeeck en Jo Van Biesbroeck werden door het gerecht al met elkaar geconfronteerd. De uittredende CEO moest immers bij elke transactie zijn handtekening zetten. De vraag is nu of de oude raad van bestuur wist van die geldstromen en of ze potentiële kopers op de hoogte hebben gebracht.