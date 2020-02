Volgens fanclub Manchester United is het duidelijk: "We hebben deze Rode Duivel nodig"

Hein Coppens is al jaren een enorme fan van Manchester United. Het draait voorlopig niet goed bij de club en volgens Coppens zijn er vijf nieuwe versterkingen nodig. Eén van hen moet Dries Mertens worden.

Volgens de voorzitter van "Flanders Mancunians" kan Manchester United Dries Mertens goed gebruiken. "Achterin staat het goed, maar voorin is het te wisselvallig. Dries Mertens is absolute wereldtop in Italië. Hem kunnen we zeker gebruiken."

Op dit moment speelt er een (halve) Belg bij Manchester United. Andreas Pereira zou binnenkort ook voorgesteld worden als patroon voor de Belgische fanclub. Veel fans zijn kritisch voor hem, maar volgens Coppens kan hij een vaste teamspeler worden.

"De fans zijn kritisch, maar hij moet meer 'support' krijgen van zijn teamgenoten. Hopelijk gaat het nu beter met Bruno Fernandes. Solskjaer gelooft in Pereira. De Braziliaanse Belg is een zeer belangrijke pion voor het team."