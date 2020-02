Barcelona bereid te wachten tot de zomer voor transfertarget, maar zal ook dan 70 miljoen moeten ophoesten

Het is dit jaar niet allemaal peis en vree bij Barcelona, dat zijn heil mogelijk zoekt in vers bloed. De naam van Willian José staat al een tijdje op het verlanglijstje en de interesse voor hem wordt steeds concreter. Sociedad lijkt echter niet happig om hem te laten gaan.

Door de ernstige kwetsuur van Dembélé hoopt Barcelona eigenlijk nu via een speciale regeling nog een extra speler aan te trekken, ook al is de transferperiode al verstreken. Willian José was dan één van de spelers die als zijn vervanger naar Camp Nou gehaald kon worden.

Barcelona is nu toch bereid om te wachten tot de zomer om hem aan te trekken en zou volgens Marca van hem zelfs een prioriteit willen maken in de volgende transferperiode. Het zal dan ook wel met aardig wat centen over de brug moeten komen. Sociedad vraagt zeventig miljoen euro voor de speler en is niet van plan om die prijs in juli en augustus te laten zakken.