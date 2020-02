Nog steeds niet: enkel Hazard is genezen, maar weer niet in wedstrijdselectie

Wanneer zien we Eden Hazard weer op het veld? Morgen is er de match tegen Osasuna, maar de Rode Duivel zit nog altijd niet in de wedstrijdselectie. Nochtans zou zijn enkelblessure verleden tijd zijn.

Blijkbaar wil de Koninklijke geen risico's nemen met Hazard en willen ze hem topfit weer aan de selectie toevoegen. "Het gaat de goede kant op", zei Zinedine Zidane op zijn persconferentie. Meer wil men er niet over kwijt, wat niet opmerkelijk is, want in Spanje geven ze heel weinig details over blessures van spelers. 👊⌛ ¡Ya estamos listos para el partido contra el @CAOsasuna! #RMCity pic.twitter.com/9VwhD6wDEC — Real Madrid C.F.âšœ (@realmadrid) February 8, 2020





Volg Osasuna - Real Madrid live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (09/02).