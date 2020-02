Doelman vertrekt bij OH Leuven: hij wordt voor een seizoen uitgeleend aan Japanse club

OH Leuven zal doelman Kawin Thamsatchanan voor één seizoen uitlenen aan de Japanse club Hokkaido Consadole Sapporo. De competitie begint daar pas op 21 februari. Consadole Sapporo voetbalt in de Japanse J1 League.

Kawin Thamsatchanan krijgt weinig kansen bij OHL en dus gaat de doelman bij een andere club op zoek naar meer speelminuten. Hij wordt door de Belgische club uitgeleend aan Hokkaido Consadole Sapporo.

De Japanse club speelt in de Japanse J1 League en de competitie start daar pas op 21 februari. Hij zal een volledig seizoen verhuurd worden. De 30-jarige doelman speelde in totaal voorlopig 19 wedstrijden voor OH Leuven.