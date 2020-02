Twee keer raak op dezelfde avond? Exact 9 maanden na stuntzege tegen Barcelona worden Salah en Henderson opnieuw vader

Op 7 mei 2019 zorgde Liverpool voor een van de meest spectaculaire comebacks in de sportgeschiedenis. Het klopte FC Barcelona in de halve finale van de Champions League, nadat het in de heenmatch met 3-0 kopje onder ging in Camp Nau.

Exact negen maanden later kregen twee Liverpool-spelers opnieuw goed nieuws. Jordan Henderson en Mo Salah zijn allebei opnieuw vader geworden. De Egyptenaar op 8 februari van een dochtertje, Henderson op 7 februari van een zoontje. Het Liverpool-duo wist met hun vreugde duidelijk geen blijf na de miraculeuze ommekeer. Liverpool won de Champions League later ook.