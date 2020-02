Ook Nederland neemt maatregelen en gelast wedstrijden ook af

Ook in Nederland zal er zondag geen voetbal zijn. De KNVB nam na overleg met de ordediensten de beslissing om alle zondagmatchen af te gelasten, net als in België.

FC Utrecht - Ajax (12.15 uur), AZ - Feyenoord (14.30 uur), Sparta Rotterdam - ADO Den Haag (14.30 uur) en FC Emmen - FC Emmen (16.45 uur), net als alle amateurwedstrijden worden afgelast. "Na veelvuldig overleg met de Eredivisieclubs, gemeentes, politie en KNVB is geconcludeerd dat door de verwachte weersomstandigheden de veiligheid van de supporters en spelers niet kan worden gewaarborgd", zo klinkt het op de website van de KNVB.

"De storm neemt volgens verwachting naarmate de dag vordert in kracht toe, oplopend tot windstoten met een kracht van 120 kilometer per uur. Omdat het onverantwoord is om in die weersomstandigheden te voetballen en spelers en supporters van en naar stadions en sportcomplexen te laten komen, is besloten om de wedstrijden uit het programma te halen."