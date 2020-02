Voorzitter fanclub Manchester United laat zijn licht schijnen op Romelu Lukaku: "Hij werd niet goed bediend"

Bij Manchester loopt het dit seizoen zeer wisselvallig. Achterin staat het wel goed, maar voorin zijn Martial en Rashford te afhankelijk van elkaar. Wordt Romelu Lukaku gemist? We vroegen het aan Hein Coppens, de voorzitter van Flanders Mancunians.

Volgens de voorzitter van de Belgische fanclub van Manchester United kreeg Romelu Lukaku te weinig steun van de andere spelers. "De bediening naar hem toe was niet goed genoeg. Zonder hem hebben we nu ook geen alternatieven."

Romelu Lukaku kreeg heel wat kritiek omdat hij het volgens sommige mensen liet afweten tegen de grote ploegen in Engeland. "Er was inderdaad heel wat kritiek op hem. Hij wilde zelf weg, dus we kunnen een speler ook niet tegen zijn zin houden. Hij doet het goed in Italië en de Italiaanse competitie ligt hem ook duidelijk beter."