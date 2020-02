20-jarige Belg Trésor maakt na rol als smaakmaker in Eredivisie eens andere kant van de medaille mee

De seizoensrevelatie in de Eredivisie is zonder enige twijfel Willem II en dat is echt niet zomaar. Dat is immers de ploeg van Mike Trésor Ndayishimiye, de 20-jarige Belg die daar geregeld het mooie weer maakt en aan het seizoen van de doorbraak bezig is.

Het is echter niet al glans wat schijnt. Zaterdagavond was Trésor eens niet de smaakmaker, maar de pineut. Op bezoek bij PSV wilde hij de bal terugspelen naar zijn doelman, maar die stond naast zijn doel en niet meer tussen de palen. Pijnlijk gevolg: het leer hobbbelde tegen de netten. Zwaar moet Trésor hier echter niet aan tillen. Het was reeds diep in de toegevoegde tijd toen dit gebeurde en zijn ploeg stond toen al 2-0 in het krijt. Willem II deed zo wel een slechte zaak in de strijd om de Europese plaatsen. Voor PSV was het de eerste overwinning in 2020.