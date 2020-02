Bestuur van Cercle Brugge doet oproep aan fans voor massale opkomst en doet mooie geste

De situatie van Cercle Brugge ziet er na zaterdagavond iets minder benard uit dan een week geleden. De zege tegen KV Mechelen was noodzakelijk en heeft de hoop op het behoud weer aangewakkerd.

De ploeg mag nu geen misstappen meer begaan en kan Oostende en Waasland-Beveren nog meer onder druk zetten als het op Sint-Truiden gaat winnen. Dat beseft het bestuur van Cercle Brugge ook en daarom komt het nu, opnieuw, met een speciale maatregel.

Twee weken geleden betaalde de Vereniging de tickets voor de uitmatch in Eupen en het busvervoer en dat resulteerde in een vol bezoekersvak. Omdat er nu geen combiregeling is zal het bestuur alleen de tickets betalen.

"Zoiets zijn we ook aan onze fans verschuldigd na het seizoen dat we nu hebben", liet voorzitter Vincent Goemaere eerder al optekenen. De club wil op Stayen opnieuw een vol bezoekersvak zien, om de ploeg massaal te steunen in de strijd tegen degradatie.