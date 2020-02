Ernstige blessure voor aanvallende middenvelder van Beerschot: hij komt niet meer in actie in de reguliere competitie

Loris Brogno zou de komende maanden niet meer in actie komen. Beerschot heeft op haar website laten weten dat de aanvallende middenvelder is geraakt aan de mediale band van zijn knie.

Het zou gebeurd zijn tijdens de wedstrijd tussen Roeselare en Beerschot. Loris Brogno is geraakt aan de mediale band van zijn knie en hij zou volgens de club twee maanden moeten missen. Daardoor komt hij in de reguliere competitie al zeker niet meer in actie.

Een operatie is niet nodig, maar hij zou dus wel enkele maanden moeten rusten. Brogno was aan een goed seizoen bezig met 4 doelpunten in alle competities samen.