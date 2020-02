Dit is een héél opmerkelijk verhaal: 'Barcelona probeerde afgelopen winter clubicoon terug te halen uit... Japan'

FC Barcelona beleeft momenteel een atypisch seizoen. De Catalaanse grootmacht doet dan wel nog mee in de Spaanse titelrace en kan de Champions League nog winnen, maar toch zijn het spelniveau en het puntenaantal niet om over naar huis te schrijven. En dan slaat ook op Camp Nou de paniek toe.

Vooral Eric Abidal wist tijdens de wintermercato niet meer van welk hout pijlen te maken. Meer zelfs: volgens Sport probeerde de technisch directeur van FC Barcelona een clubicoon terug te halen om de rust te doen terugkeren.

Andres Iniesta werd gevraagd om de lijnen opnieuw te komen uizetten. De 35-jarige middenvelder verliet Barcelona in 2018 na een carrière van meer dan twintig jaar in Catalonië. Hij bolt momenteel uit bij het Japanse Vissel Kobe.

Terugkeer onmogelijk

Het was dan ook vanzelfsprekend dat Iniesta luisterde naar het voorstel van Barcelona. Een terugkeer was echter onmogelijk omwille van zijn contract in Japan. De ploeg van Thomas Vermaelen had geen zin om een sterkhouder te laten gaan.