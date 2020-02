Deze dagen moet u vrijhouden om de Rode Duivels aan het werk te zien tegen C. Ronaldo en Shaqiri

De Rode Duivels trekken tijdens de internationale break van maart naar Qatar voor twee oefenpartijen. De KBVB ontvangt een aanzienlijke som om die wedstrijden in het Midden-Oosten te spelen.

De tegenstanders zijn het Portugal van Cristiano Ronaldo en Zwitserland. Op vrijdag 27 maart om 18u30 (Belgische tijd) staat België tegenover de regerende Europese kampioen. Drie dagen later volgt de partij tegen Zwitserland, waar de Duivels nog een eitje mee te pellen hebben na de zware nederlaag in de Nations League.

In March we will travel to Qatar to prepare for #EURO2020. We will play two friendlies! 💪🇶🇦



27/03 🆚🇵🇹 (18:30 CET)

30/03 🆚🇨🇭 (17:00 CET)

#COMEONBELGIUM 🇧🇪 pic.twitter.com/xI53j341bh