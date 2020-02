Oude krijger maakt nog steeds indruk: "Kijk maar naar het aantal speelminuten per doelpunt"

Jérémy Perbet is er ondertussen 35, maar hij is het scoren nog niet verleerd. En hij is ook enorm professioneel.

"Perbet toont zich op training, toont gretigheid en doet het goed", aldus trainer Euvrard van OH Leuven. "Hij toont zijn professionaliteit en is heel professioneel." "En hij weet de goal nog steeds staan. Kijk maar naar het aantal doelpunten dat hij al maakte en de speelminuten die hij al kreeg. Thomas Henry is onze eerste spits, maar Perbet heeft zeker zijn waarde." 1 goal elke 103 minuten De ervaren aanvaller mort niet: "Ik ben blij met de minuten die ik krijg en ik wil gewoon mijn steentje bijdragen. Het doet deugd om vertrouwen te krijgen, scoren geeft ook altijd een extra boost." Perbet kwam dit seizoen in de Proximus League al tot 413 speelminuten en scoorde daarin vier keer, dat is dus een keertje per 103 minuten. Geen slecht gemiddelde, allerminst.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Beerschot - OH Leuven live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.