UEFA legt bijzonder zware sanctie op aan Man City: De Bruyne en co voor twee jaar uitgesloten van Europees voetbal

Manchester City heeft het de voorbije jaren niet al te nauw genomen met de regels van de Financial Fair Play (FFP) en daar betaalt het nu een erg zware prijs voor. De Europese Voetbalbond bant de club voor twee jaar uit alle Europese competities.

Manchester City heeft de straf bevestigd in een officieel communiqué. De club liet wel weten dat het tegen de beslissing in beroep gaat bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS). De straf houdt in dat de club niet meer mag aantreden in Europese competities zoals de Champions League of de Europa League en dat in de seizoenen 2021/22 en 2022/23. Daarnaast krijgt de club van Kevin De Bruyne een boete van 30 miljoen euro opgelegd.

De straf kwam er omdat de club inbreuken pleegde op de FFP- en de licentieregels van UEFA. Zo werd er gesjoemeld bij het inbrengen van sponsorcontracten met Etihad: een illegale vorm van kapitaalverlening.