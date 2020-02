Europa League: Op wie moet Club Brugge letten bij Manchester United?

Club Brugge neemt het in de Europa League op tegen Manchester United. De Engelse topclub is aan een wisselvallig seizoen bezig en staat voorlopig op de achtste plaats. Bij Club Brugge is er dan ook hoop op een stunt.

Bij Manchester United is de vraag vooral of McTominay en Pogba fit raken voor deze wedstrijd. Het zal een wereld van verschil maken voor de Engelse topclub. Buiten deze spelers is het natuurlijk uitkijken naar Bruno Fernandes. De Portugees kwam in de winter over van Sporting CP en hij maakte in zijn eerste wedstrijd al een goede indruk.

Rashford zal er niet bij zijn en dus staat er veel druk op Anthony Martial. De Fransman speelde zeer veel matchen de laatste weken en de supporters waren niet echt tevreden omdat hij weinig druk zet op de verdediging van de tegenstander. Toch is Martial al belangrijk geweest dit seizoen en vindt hij wel vlot de weg naar het doel.

Het is ook uitkijken naar de doelman. De kans is bestaande dat Romero in doel zal staan en hij wordt op handen gedragen door de supporters. Ze vinden hem de beste tweede doelman ter wereld, want de Argentijn zit aan 35 clean sheets in 54 wedstrijden. Sommige supporters wilden hem zelfs in doel zien in de Premier League, maar de kans is klein dat hij De Gea uit doel zal spelen.

Pijnpunten

De pijnpunten bij Manchester United liggen misschien wel op de flanken. James is weggezakt na een sterk seizoensbegin en aan de andere kant hebben ze zelfs geen vaste flank door de blessure van Rashford. Shaw is wisselvallig als linksback en Wan-Bissaka is defensief zeer sterk, maar hij moet zich offensief nog ontwikkelen.

Daar zou dus iets mogelijk kunnen zijn voor Club Brugge. Zij beschikken over sterke flanken en ze zouden het vooral Shaw moeilijk moeten kunnen maken. Vraag is alleen of Shaw de voorkeur krijgt of Brandon Williams.