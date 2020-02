Kogel door de kerk, Oostende heeft nieuwe eigenaars: "Tegen juni 2021 zullen we break-even draaien"

KV Oostende heeft nieuwe eigenaars. KVO en Pacific Media Group (PMG) hebben een akkoord bereikt over de overname van de club door de Amerikaanse investeringsmaatschappij. Frank Dierckens blijft aan boord als voorzitter.

Eén maand geleden was er al een princiepsakkoord tussen KVO en PMG om met elkaar in zee te gaan. De deal was toen voor 95 procent rond, maar de nodige komma’s en punten moesten nog worden geplaatst. Dat is intussen gebeurd en zo kan KVO maandag een volledig dossier indienen bij de licentiecommissie.

“Bij een overname komen er heel wat administratieve zaken kijken en het is daarom dat we ook pas konden communiceren van zodra alles honderd procent rond was,” aldus voorzitter Frank Dierckens. “Dat is dus het geval en nu kunnen we volop focussen op de toekomst. Binnenkort zal de nieuwe structuur worden uitgetekend en gecommuniceerd. Het is alvast zeker dat ik voorzitter blijf."

"Ik ben blij dat ik zo de lokale verankering kan verzekeren en ik zal me in die functie vooral bezig houden met het extra-sportieve, operationele beleid. Daar ben ik intussen trouwens al volop mee bezig. We bekijken intern waar we nog verder kunnen bijsturen en het is de bedoeling dat de algemene kostenstructuur flink naar beneden gaat. KVO verdient een gezond beleid op maat zonder megalomane beslissingen.”

Sanering

Oostende gaat ook flink snoeien in de uitgaven om zo een gezonde club te worden. “We zijn intussen al begonnen met een fikse inperking van die kostenstructuur,” zo vult Financieel Adviseur Thorsten Theys aan. “De cijfers die werden gepubliceerd in de jaarrekening hebben betrekking op de periode tot en met 30 juni 2019. Die cijfers zijn uiteraard niet goed en hebben de noodzaak aan een herstructurering alleen maar duidelijker gemaakt."

"We zijn zeven maanden geleden aan deze opdracht begonnen en in die tijd werd elke factuur van de afgelopen 24 maanden omgedraaid en werd elk contract 6 keer herlezen. We hebben met deze aanpak de essentie gevonden van waar de limieten van de kosten -en opbrengstenstrucuur liggen. En die limieten zijn te lang als oneindig beschouwd. We weten nu waar we staan en we weten waar we naartoe willen."

"De basis voor elke voetbalclub in hedendaagse tijden is het operationeel break-even punt. De doelstelling is om dit break-even punt te bereiken op 30 juni 2021. We zien reeds op 31 december 2019, op basis van geauditeerde cijfers, dat we op de goede weg zitten. In vergelijking met 31 december 2018 is het verlies 3 miljoen euro minder op een periode van 6 maanden, een verbetering met meer dan 65%. Een lijn die we zonder twijfel gaan doortrekken. We hebben er dan ook alle vertrouwen in dat ons licentiedossier, dat maandag wordt ingediend, groen licht zal krijgen."