Lazio buigt achterstand om en springt over Inter naar tweede stek

Lazio Roma heeft zondagavond een knappe zege geboekt tegen Romelu Lukaku en co. De Romeinen bogen in de tweede helft een achterstand om in een 2-1 overwinning. Lazio spring zo over Inter naar de tweede plaats in de Serie A, achter koploper Juventus.

Inter, met Lukaku in de basis, kwam in de eerste helft goed weg wanneer Milinkovic-Savic (ex-Genk) tegen het doelhout trapte. We leken met een gelijkspel de rust in te gaan, maar het was Inter dat op voorsprong kwam. Een schot van Candreva werd niet goed verwerkt en belandde in de voeten van Ashley Young. De nieuwkomer knalde de bal in doel. Vlak na rust wees Rocchi naar de stip, nadat Immobile geduwd werd door Stefan de Vrij, die nog voor Lazio voetbalde. Ciro Immobile nam zijn verantwoordelijkheid en knalde de strafschop feilloos binnen. Alweer het 26ste doelpunt in de Serie A voor de Italiaanse sluipschutter. Twintig minuten voor affluiten boog Lazio het helemaal om. Brozovic haalde nog een bal van Marusic (ex-Oostende en -Kortrijk) van de lijn, maar tegen de herneming van Milinkovic-Savic was niets te beginnen. In de slotfase kreeg Lukaku, die een matige match speelde, een schietkans, maar zijn schot werd afgeweerd door een verdediger. Door deze zege springt Lazio over Inter naar de tweede plaats. De Romeinen tellen nu een punt minder dan leider Juventus. Inter, dat zijn tweede seizoensnederlaag leed, volgt op twee punten van Lazio Roma.