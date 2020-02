Mentale boost voor Roeselare na remonte tegen Union: "Deze mentaliteit meepakken naar laatste twee wedstrijden"

Niemand die tijdens de rust nog een cent gaf voor de kansen van Roeselare. Union stond met 3-0 aan de leiding. Zware cijfers die nog hoger hadden kunnen zijn. Uiteindelijk gingen de West-Vlamingen alsnog met een gelijkspel naar huis. Na een knappe remonte werd het 3-3.

Assistent-trainer van Roeselare, David Colpaert, was ondanks de knappe comeback van zijn ploeg niet helemaal tevreden. "Eigenlijk overheerst toch de teleurstelling. Ik ga niet zeggen dat het verdiend was geweest, maar we hadden hier met een 3-4 van het veld moeten stappen. Van die twee late kansen moet er minstens een van omgezet worden. Al moet ik ook bekennen dat Union na de pauze nog de mogelijkheden had om tot 4-0 of zelfs 5-0 uit te lopen", analyseert de gewezen trainer van Lierse de wedstrijd voor de micro van Proximus Sports.

Door de nederlaag van Lommel tegen Westerlo bedraagt de achterstand van de West-Vlamingen nog maar twee punten. De laatste twee wedstrijden worden cruciaal.

"Deze comeback moet ons vertrouwen geven. We moeten deze mentaliteit meenemen voor de volgende twee wedstrijden." Volgende week neemt Roeselare het in eigen huis op tegen Lokeren. Op de slotspeeldag hebben ze een interessante verplaatsing voor de boeg naar... Lommel.