Bolasie kon na avontuur bij Anderlecht niet overtuigen en dat blijft niet zonder gevolgen

In de winter van 2019 haalde Anderlecht op de laatste dag van de transferperiode Yannick Bolasie naar Brussel. De speler met een verleden in de Premier League was bij momenten wel van waarde. Nu vergaat het hem weer minder goed.

Zijn Anderlecht-periode bleef beperkt tot enkele maanden. Dat betekende een terugkeer naar Everton, de ploeg waar hij nog steeds eigendom van is. De Toffees huren hem dit seizoen uit aan Sporting Lissabon. De Portugezen bedongen ook een aankoopoptie aan een bedrag van 4,5 miljoen euro. Bolasie heeft zich bij Sporting nog niet echt kunnen doorzetten. De aanvaller zit aan twee doelpunten en vier assists. Volgens Portugese media heeft Sporting dan ook al besloten om de optie niet te lichten. Waarschijnlijk zal Bolasie volgend seizoen dus opnieuw voor een nieuwe ploeg uitkomen. Zulke beslissing zou alvast niet uit de lucht komen vallen. De laatste tijd zit Bolasie immers ook steeds vaker op de bank.