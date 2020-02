Het opvallende verhaal van Atalanta in de Champions League

Atalanta speelt vanavond in de Champions League tegen Valencia. De Spaanse club is favoriet, maar toch is Atalanta niet te onderschatten. De club van Castagne heeft een knappe reeks neergezet in de laatste wedstrijden van de groepsfase.

Atalanta en Europees voetbal: het blijft een speciaal verhaal. In 2017 speelden ze voor het eerst in een Europese competitie na 26 jaar en dit seizoen hebben ze zich dus gekwalificeerd voor de Champions League. In de groepsfase leken ze na de eerste drie wedstrijden uitgeschakeld, maar niets was minder waar.

Atalanta zat met Dinamo Zagreb, Shaktar Donetsk en Manchester City in de groep. In de heenwedstrijden verloor Atalanta drie keer (4-0 tegen Dinamo Zagreb, 1-2 tegen Shaktar Donetsk en 5-1 tegen Manchester City), maar in de terugwedstrijden haalden ze 7 op 9. Door het wisselvallige parcours van Shaktar (6 punten) en Dinamo Zagreb (5 punten) werd Atalanta alsnog tweede.

Valencia is de topfavoriet om door te stoten, maar toch mogen ze Atalanta niet onderschatten. De Italiaanse club brengt heel modern voetbal en heeft met Ilicic en Gomez twee sterspelers in haar rangen. Zet er ook nog eens Zapata en Muriel bij en er staat een sterke voorlinie. Volgens Het Nieuwsblad heeft Atalanta zelfs de beste aanval in de Serie A, want ze scoorden al 63 doelpunten in 24 wedstrijden.

San Siro

Valencia moet vanavond op bezoek bij Atalanta, maar de wedstrijd zal niet plaatsvinden in het stadion van de Italiaanse club. Het stadion ondergaat renovatiewerken, waardoor ze maar 16.000 plaatsen kunnen aanbieden. Daarom speelt de club deze campagne in San Siro. Er zou 40.000 man afzakken naar het stadion voor de wedstrijd.