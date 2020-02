Buffalo-mascotte wandelt zomaar tot bij de paus: "Een Zege(n) vragen"

Iedereen kent wel de mascotte van AA Gent: de indiaan. Die is alvast al in Rome gearriveerd, voorafgaand aan de Europa League-wedstrijd van donderdagavond. Er was dus nog even tijd om... de zege(n) van de paus te vragen.

De supportersclub Buffalo Indians deed enkele weken vooraf de aanvraag om de paus te mogen ontmoeten en die aanvraag werd aanvaard. Benjamin Bundervoet, de man die steevast de rol van mascotte vervult, trok er in vol ornaat naartoe, met Buffalo-outfit aan. Dat bleek geen enkel probleem te zijn. Hij kon zo zomaar tot bij de paus wandelen en hem de hand schudden. En de betrachting van de Gentenaars bij deze actie? De paus om de Zegen vragen. Al zullen ze met een zege in Rome ook al tevreden zijn.





Volg AS Roma - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (20/02).