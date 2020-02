Gevolgen voor 1B-competitie? Twee opties als Lokeren failliet gaat

Het ziet er niet goed uit voor Sporting Lokeren, al wil voorzitter Louis De Vries het nog niet opgeven. Maar wat bij een faillissement van de club? Wat gebeurt er dan met de competitie in 1B?

Het bondsreglement is daarover duidelijk. Als ze de boeken neerleggen, zullen de spelers niet meer in actie komen. Lokeren kan dan wel nog de resterende matchen afwerken met jeugdspelers, zoals KV Mechelen in 2003 deed.

De tweede optie is dat er een curator wordt aangesteld en die kan alles opdoeken. Dat zou betekenen dat Lokeren forfait moet geven voor de twee resterende matchen van de competitie tegen Roeselare en Beerschot. Die winnen dan met 5-0.

Omdat het over slechts twee wedstrijden gaat, kan er geen volledige schrapping van de resultaten uitgesproken worden. Daarvoor moeten er drie wedstrijden forfait zijn. Roeselare gaf eerder dit seizoen ook al forfait tegen Virton, dat zo drie punten bijkreeg. Al zal het de andere clubs die strijden om de periodetitel - Westerlo en Virton - nu wel een doorn in het oog zijn indien Beerschot drie punten in de laatste match cadeau krijgt.