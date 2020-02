Kenny Thompson blikt terug op confrontatie met AS Roma: "Wat was ik blij met het truitje van Totti tijdens de rust... Preud'homme iets minder"

Donderdagavond trekt de ploeg van Thorup naar het legendarische Stadio Olimpico, waar AS Roma de Buffalo's zal opwachten. Een heruitgave van de derde voorronde van de Europa League van 2009, waarin AS Roma met 3-1 en 1-7 won. Wij spraken met een van de protagonisten uit de heenmatch: Kenny Thompson.

De gewezen linksachter herinnert zich de match in Rome alsof het gisteren was. "Het was vooral een heel fijne ervaring. Spelen in zo'n stadion tegen spelers als Totti en De Rossi is onvergetelijk", vertelt Thompson aan Voetbalkrant.com.

"We kwamen 0-1 voor via een kopbal van Mbaye Leye, op een voorzet van mij. Hoewel Roma veel sterker was dan wij, geloofden we in een stunt. In de tweede helft liep het echter nog mis. Ikzelf kreeg een rode kaart, na een in mijn ogen wel heel lichte tweede gele kaart."

Shirt Totti

Naast de fijne herinneringen hield Thompson nog iets over aan de partij tegen AS Roma: het shirt van de nummer tien van de Romeinen, Francesco Totti.

"Voor de match hoorde ik mijn ploegmaats al bezig dat ze shirts wilden ruilen met Totti. Ik dacht dat ik weer achter het net zou vissen. Maar toen we tijdens de rust naar de kleedkamers wandelden, vroeg ik hem om truitjes te wisselen. Hij gaf me het zijne onmiddellijk. Ik deed teken om mijn shirt ook aan hem te geven, maar dat was niet nodig. Niet erg, want we moesten die truitjes toen nog zelf betalen (schaterlach). Michel Preud'homme was minder blij wanneer ik met een Roma-shirt de kleedkamer binnenkwam. Ik begreep hem wel, maar ach... Ik had het shirt toch maar."

AA Gent niet kansloos

Terug naar 2020 dan. Kan AA Gent over twee wedstrijden voor een stunt zorgen tegen AS Roma, dat niet meer tot de Europese top behoort, maar toch nog over veel kwaliteit beschikt? "Ik geef AA Gent zeker een goede kans. Ze spelen enorm sterk en wat me opvalt: ze zijn heel volwassen. Het is duidelijk dat de trainersstaf er zeer goed werk levert. Ze mogen zich vooral niet te veel in de rol van underdog wentelen. Het Belgische voetbal heeft een grote evolutie meegemaakt in vergelijking met elf jaar geleden. Er wordt met het nodige ontzag gekeken naar onze competitie", besluit Kenny Thompson.