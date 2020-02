Neymar neemt na nederlaag tegen Borussia zijn medische staf op de korrel: "Ik was daar niet blij mee"

Er zit al langer iets scheef tussen Neymar en zijn club PSG. Gisterenavond maakte de Braziliaan na vier wedstrijden afwezigheid zijn rentree. Maar over die afwezigheid had hij blijkbaar wel iets te zeggen.

Neymar en PSG, het is een haat-liefde-verhouding sinds hij al verschillende keren flirtte met een transfer, maar de Parijse topclub daar niet echt behulpzaam bij was. Dinsdagavond nam hij de medische staf van de club op de korrel.

"Jammer genoeg was het niet mijn keuze om de laatste 4 matchen niet te spelen", zei hij bij RMC Sport. "Het waren de club en de medische staf die ervoor kozen om me aan de kant te houden de voorbije weken. En daar was ik niet blij mee."

Het was een ribblessure die hem last bezorgde, maar hij wou wel spelen tegen Amiens (4-4). "We hebben toen veel gediscussieerd, want ik wou spelen tegen Amiens. Maar de club was bang en uiteindelijk heb ik daardoor geleden. Het was lastig om 4 weken lang niet te spelen."