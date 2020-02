Patrick Goots kijkt met bewondering naar Erling Haaland: "Hij kan dicht in de buurt van Ronaldo komen"

Heel de wereld spreekt de laatste weken over Erling Haaland. De Noorse wonderboy domineert zowat elke week de voorpagina's na nog maar eens een exploot. Zijn twee goals tegen PSG leverden hem een uniek record op. "Dit is een blijver, die gaat niet ontsporen", is Patrick Goots zeker.

Goots was zelf een begenadigd schutter, maar wat de 19-jarige laat zien, doet zelfs hem lyrische uitspraken doen. "Hij heeft alles wat een moderne spits moet hebben. De meeste spitsen hebben van alles een beetje, maar hij heeft van alles heel veel. Snelheid, kracht, fenomenaal schot, intelligentie... Hij ruikt waar hij moet zijn, dat hebben enkel de allergrootsten. Enkel zijn kopbalspel kan nog beter", aldus Goots.

Daar gaf hij dinsdagavond nog maar eens een demonstratie van. "Vooral die tweede goal is zo goed gedaan. Hij krijgt de bal in de ruimte en zijn eerste controle is subliem. De bal ligt direct voor zijn goeie voet en zijn lichaam is helemaal in balans. En dan kan hij nog die kracht ontwikkelen om die bal zo tegen de netten te jassen."

Nog 10 tot 20 procent progressiemarge

Het is een profiel dat we al lang niet meer gezien hebben, als er al iets vergelijkbaar is. "De toekomst zal het moeten uitwijzen, maar als hij zo doorgaat, kan hij dicht in de buurt van Ronaldo komen. Technisch is die nog iets beter. Maar hij heeft ook de werkethiek en zijn vader zal hem wel met beide voeten op de grond houden. Dit is een blijvertje volgens mij."

Negentien jaar, dan heb je normaal gezien nog wel enige progressiemarge. "Ja, dat belooft", lacht Goots. "Zijn kopbalspel moet nog beter, maar dat is één van de moeilijkste zaken als spits. Meestal sta je tegen bijzonder sterke verdedigers in de lucht. Hij zal ook nog aan kracht en maturiteit winnen. Hij heeft al heel veel, maar er kan nog 10 tot 20 procent bij. Hij zal uit ervaring ook leren. Hoe hij slim van verdedigers moet weglopen enzovoort. Dit kan de opvolger van Messi en Ronaldo worden."