Eric Van Meir acht Club niet kansloos tegen Manchester United: "50% kans om door te stoten"

Donderdagavond nemen Club Brugge en AA Gent tegen twee grote namen van het Europese voetbal. Manchester United en AS Roma spreken nog steeds tot de verbeelding, maar behoren niet meer tot de Europese top. De Belgische topclubs zijn dan ook niet kansloos, zo stelt Eric Van Meir.

Na een mooie campagne in de Champions League waarin Club Brugge veel lof oogstte voor het geleverde spel, treffen ze donderdagavond Manchester United in de Europa League. Een naam als een klok, maar helemaal niet meer incontournable. Ook analist Van Meir schrijft Club Brugge allerminst af bij voorbaat.

"Natuurlijk heeft Club Brugge een kans om dit Manchester United uit te schakelen. Ze lieten fantastische dingen zien in de Champions League, vooral in uitwedstrijden. Bovendien is dit Manchester United niet meer de topclub van weleer. Ook het gemis van Marcus Rashford is duidelijk merkbaar bij hen. Zonder hem is Manchester United een heel andere ploeg."

Dat Club Brugge veel minder swingend speelt in vergelijking met het begin van het siezoen en de spitsen nauwelijks de weg naar doel vinden, hoeft geen probleem te zijn, aldus Van Meir. "Club Brugge speelt inderdaad minder flitsend dan in het begin van het seizoen, toen het ook écht goed was. Toch blijven ze punten pakken, en dat is een kwaliteit. Daarnaast zal iedereen zich nog eens % kunnen opladen voor wedstrijden als deze."

"Het codewoord is geduld. Club moet geduldig zijn en beseffen dat het twee wedstrijden heeft om het verschil te maken. Dat ze eerst thuis spelen is in dat opzicht misschien een klein nadeel. Toch geef ik hen zeker 50% kans om door te stoten. Veel eigenlijk, als je ziet wie de tegenstander is, maar ik geloof dat ze ertoe in staat zijn", besluit Eric Van Meir.