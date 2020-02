Winnen van AS Roma? "Gent is tot alles in staat"

In het Romeinse Stadio Olimpico willen de Buffalo's graag een goede uitgangspositie verwerven om de terugmatch tegen AS Roma te redden. Tot wat ze in staat zijn?

Als het van Nordin Jbari afhangt, dan is AA Gent tot heel veel in staat: "Tot alles wat mij betreft. Natuurlijk kunnen ze voor een goed resultaat zorgen in Rome."

"Ze zijn eerste geworden in een groep met Saint-Etienne en Wolfsburg, dat is echt niet niks", beseft de analist in gesprek me tonze redactie.

Depoitre

"En bovendien is Depoitre terug, dat heeft ook zijn impact. Ze moeten positief voetballen en hun DNA vasthouden, dan is er zeker iets mogelijk in Rome."

"De troepen van Thorup scoren makken, dus kunnen ze dat ook geen proberen tegen de Giallorossi. Het stadion zal vermoedelijk niet eens volzitten, daar kunnen ze van profiteren."