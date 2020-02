Robert Lewandowski redt Bayern München tegen hekkensluiter Paderborn

Bayern München is deze avond met de schrik vrijgekomen tegen SC Paderborn. De leider won met 3-2. Robert Lewandowski was nog maar eens de grote held voor de thuisploeg met twee doelpunten, waaronder de winnende treffer in de slotfase.

Bayern München begon sterk aan de wedstrijd, maar toch duurde het bijna een half uur voor ze de score konden openen via Gnabry. Srbeny scoorde echter voor de rust voor SC Paderborn, waardoor beide ploegen met een 1-1 tussenstand gingen rusten. Ook in de tweede helft was Bayern München op zoek naar de voorsprong en twintig minuten voor het einde van de wedstrijd scoorde Lewandowski. Sven Michel scoorde vijf minuten later de gelijkmaker en Paderborn leek daardoor op weg naar een punt. In de absolute slotfase scoorde Bayern München alsnog de 3-2, waardoor ze de drie punten thuis konden houden. Bayern München staat aan de leiding in de Bundesliga. SC Paderborn blijft moederziel alleen laatste.