Snelders analyseert degradatiestrijd: "Cercle Brugge is de beste ploeg van de drie kandidaat-zakkers"

De strijd onderaan is al minstens zo spannend als de oorlog om play-off 1. Drie teams komen nog in aanmerking voor degradatie nadat Cercle Brugge helemaal is beginnen heropleven. "Ze zijn nog altijd de grootste kandidaat, maar de stress bij de rest zal groot worden", aldus Eddy Snelders.

Het worden vier zenuwslopende weken voor de drie kandidaat-zakkers. Al ziet Snelders wel dat Cercle aan vertrouwen gewonnen heeft na de zes op zes. "Ze zijn nog steeds de grootste kanshebber, want ze moeten nog een aantal gaten dichten. Maar nu krijgen ze de beloning voor hun goeie spel."

"Ik zie ze al twee maanden eigenlijk heel goed voetbal brengen, maar telkens bleven ze zonder punten achter. Dan kom je automatisch in de problemen. Cercle is van de drie kandidaten wel de beste ploeg, maar ze hebben het minste punten. Ze voetballen en blijven voetballen, er zit een idee in de ploeg."

Oostende is volgens mij klaar voor nog een goeie tik

Maar aan de Kust lopen ze ook niet echt met een gerust gevoel rond. "Zeker omdat het op de laatste speeldag nog Cercle-Oostende is. Oostende is de ploeg waar de grote klappen vallen. Die zijn volgens mij klaar voor nog een goeie tik na wat er daar allemaal gebeurd is. Die kleedkamer loopt niet over van vertrouwen, dat zie je op het veld."

Waasland-Beveren is de derde die nog steeds in de problemen zit. "Die gaven eigenlijk wel een goeie indruk tegen Club Brugge. Maar dan heb je daar op het einde zo'n verdediger die de bal niet wegjast. Dat zie je enkel bij zulke ploegen."