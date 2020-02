Killian Overmeire blijft alles geven voor Sporting Lokeren: "Het enthousiasme van de supporters doet ons enorm deugd"

Het zijn zware tijden voor de supporters van Sporting Lokeren. Toch zijn er ook bepaalde spelers die met de huidige situatie in hun maag zitten. Killian Overmeire speelt al heel zijn leven voor de club en hij heeft het enorm moeilijk met de huidige gang van zaken.

Toch geeft hij het niet op en laat hij de moed niet zakken. In een bericht op Facebook laat hij weten dat hij zal blijven vechten voor de club. "We hebben met de kern unaniem beslist dat we dit weekend zullen spelen" aldus de aanvoerder.

Hij heeft ook nog lovende woorden over de supporters van Sporting Lokeren. "Het enthousiasme van de supporters doet ons enorm veel deugd. Kom morgen met zo veel mogelijk supporters naar Roeselare en laat zien dat Lokeren nog niet dood is! Jullie zijn het kloppende hart van deze club, en zolang dat hart klopt, zal Sporting altijd blijven voortbestaan."