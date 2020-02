Cercle makkelijkere wedstrijd dan Oostende? "Ja, je wint makkelijker tegen ploeg die net zes op zes pakte"

De spanning onderaan is weer helemaal terug. Waasland-Beveren en Oostende moeten omkijken, want Cercle Brugge komt eraan. Al moeten die vanavond wel winnen van Moeskroen om hun kansen te vrijwaren. Volgens Gert Verheyen is die kans groter dan dat Oostende van Zulte Waregem wint.

Dat behoeft toch enige uitleg. "Wel, je hebt meer kans te winnen van een ploeg die uit een zes op zes komt dan van een ploeg die net verloren heeft. Ik spreek over de niet-topclubs. Omdat niet-topploegen niet vaak 9 op 9 pakken. Wie wint, rust iets makkelijker op zijn lauweren. Wie verliest, moet er nog eens invliegen", zegt hij in Het Nieuwsblad.

"Het verschil tussen spelers bij topclubs en de rest zit niet altijd in de pure kwaliteit aan de bal, wel vaak in de mentaliteit. Het nooit tevreden zijn. Ik had ooit een trainer die zei: 'Er zijn maar twee soorten spelers. Winnaars en losers.' Daar is wel iets van. Ach, als ze achterin maar fouten vermijden. Dat is wat Atlético tot in de perfectie beheerst. Verdedigen zonder fouten. Dat is meteen ook wat Club Brugge en AA Gent donderdag niet lukte."