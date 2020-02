Ex-speler ziet cruciale factor in heropleving: "Als Cercle nu opnieuw van het behoud mag dromen, heeft vooral hij daar een ongemeen groot aandeel in"

Dat de degradatiestrijd überhaupt nu nog zo spannend zou zijn, hadden velen enkele weken niet zien aankomen. Cercle Brugge heeft dat helemaal aan zichzelf te danken. De Vereniging kreeg de laatste weken eindelijk loon naar werken: naast goed spel, sprokkelt het nu ook punten.

Geoffrey Claeys, voormalig speler van Cercle, ziet het allemaal graag gebeuren. De drievoudige Rode Duivel verklaart in Het Laatste Nieuws de revival van zijn ex-team: "Sportief kregen ze er sinds de winterstop een forse kwaliteitsinjectie bij."

Vakman Storck

"Als Cercle nu opnieuw van het behoud mag dromen, heeft vooral Bernd Stock daar een ongemeen groot aandeel in. De Duitser is een vakman, en het vernieuwde bestuur van Cercle is hem ook onvoorwaardelijk gevolgd in zijn keuzes."

"Dat zal opleveren, denk ik en hoop ik. Al had ik in zijn plaats misschien toch wat meer zekerheid ingebouwd in de wedstrijden op Standard, tegen Antwerp en Anderlecht", besluit een hoopvolle Claeys.