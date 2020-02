KSK Beveren reageert ferm op berichtgeving over problemen in het Wase voetbal: "Altijd blijven bestaan"

Waasland-Beveren staat voorlaatste in de Jupiler Pro League, Sporting Lokeren zit in vieze papieren in de Proximus League. Het gaat niet goed in het Waasland. KSK Beveren wil graag een en ander rechtzetten over de berichtgeving daaromtrent.

"Naar aanleiding van de financiële problemen van Sporting Lokeren en de sportieve problemen van Waasland-Beveren verschenen de voorbije dagen in diverse media berichten omtrent de toestand waarin het Wase voetbal zich bevindt", aldus KSK Beveren in een persbericht. "In deze berichtgeving wordt niet alleen herhaaldelijk en verkeerdelijk melding gemaakt van een faillissement van KSK Beveren, maar wordt ook verwezen naar een fusie tussen KSK Beveren en de toenmalige tweedeklasser RS Waasland, die zou geresulteerd hebben in het huidige Waasland-Beveren." Blijven bestaan "Uit respect voor de inspanningen van tientallen vrijwilligers die de voorbije jaren keihard gewerkt hebben om alle verplichtingen van de vzw en club KSK Beveren te voldoen, zien wij ons genoodzaakt te reageren." Er wordt gezegd door KSK Beveren dat er nooit sprake is geweest van een fusie en dat er ook nooit sprake is geweest van een faillisement, niet in 2007 en ook niet in 2010. "Zowel als club als als VZW is KSK Beveren blijven bestaan", aldus nog de club.