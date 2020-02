'Real Madrid zet ex-Buffalo op verlanglijstje na knalprestaties in Turkije'

De Noorse sensaties van dit moment zijn ongetwijfeld Erling Haaland (Borussia Dortmund) en Martin Odegaard (Real Sociedad). In hun schaduw is er echter nog een Noor die het erg goed doet: een ex-Buffalo die nu zijn boterham verdient in Turkije.

Alexander Sörlöth was dit seizoen al goed voor 19 goals en vijf assists in 22 duels voor Trabzonspor. Die prestaties blijven niet onopgemerkt. Volgens Turkse bronnen stuurde niemand minder dan Real Madrid een scout naar de wedstrijd Besiktas – Trabzonspor​, waar de Noorse sluipschutter voor twee doelpunten tekende. Sörlöth stond vorig seizoen nog even op de loonlijst van KAA Gent. De 24-jarige spits wist vier keer het net te vinden bij de Buffalo's, maar keerde afgelopen zomer terug naar Crystal Palace. Nu maakt Sörloth dus het mooie weer bij Trabzonspor in de Turkse Süper Lig.