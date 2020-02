Bob Peeters begrijpt Beerschot absoluut niet: "Dan kunnen we beter PlayStation gaan spelen"

Dat ze er in Westerlo niet mee kunnen lachen, is begrijpelijk. Ineens hebben ze hun lot niet meer in eigen handen. Als zij volgende week winnen van Union waren ze normaal gezien periodekampioen. Door de beslissing over Virton-Beerschot is dat niet meer het geval.

Bob Peeters neemt geen blad voor de mond. "Ik heb veel respect voor Beerschot en zijn supporters, het is een fantastische club. Maar als we voor alles naar de rechtbank gaan stappen, dan openen we de doos van Pandora", klinkt het bij GvA. Mensen maken fouten, scheidsrechters maken fouten. Wij hebben hier ook gezeten na een bal die een meter achter de lijn was, maar dat doelpunt werd niet toegekend." Peeters vindt dat een periodetitel op het veld moet afgedwongen worden. "Als we straks winnen tegen Union, dan hoop ik dat het niet voor de rechtbank uitgevochten moet worden. Dan maken we ons belachelijk voor heel de wereld. In de situatie van vorig seizoen begrijp ik dat ze alle middelen hebben gebruikt om hun gelijk te halen." "Ach, als ze daarmee gelukkig zijn, dan moeten ze dat maar doen. Maar dan kunnen we beter PlayStation gaan spelen. Soit, ik denk dat er bij het BAS wel mensen zitten die meer verstand hebben dan de mensen bij de Geschillencommissie. Deze beslissing gaat over het totaalpakket van het voetbal.”