Onyekuru, Donk en Falcao schenken Galatasaray de zege in knotsgekke Turkse derby met 15(!) kaarten

Een stadsderby tussen Fenerbahce en Galatasaray staat altijd garant voor spektakel en dat was op zondag 23 februari niet anders. Galatasaray trok aan het langste eind.

Galatasaray is naast Trabzonspor aan de leiding gekomen in de Turkse Super Lig nadat het de derby in Istanbul met 1-3 ging winnen op het veld van Fenerbahçe. De thuisploeg kwam op voorsprong via een strafschop van Kruse. Ryan Donk (ex-Club Brugge) zette nog voor de rust de bordjes in evenwicht.

In de eerste helft vielen er al vier gele kaarten, maar na de pauze ontspoorde de stadsderby. Onder anderen Nabil Dirar (ex-Club Brugge), Ryan Donk en Onyekuru (ex-Eupen en Anderlecht) werden geel geboekt. In totaal vielen er twaalf gele kaarten en drie rode. De eerste was voor Yanal (Fener), maar die stond niet op het veld. Dan werd Turuc van het veld gestuurd en even later liep Belhanda (geel) tegen een tweede geel karton aan.

Tussen de kaartenbuien door beslisten Falcao (80') en Onyekuru (90+6') de felbevochten stadsderby in het voordeel van Galatasaray.